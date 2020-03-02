عضو الشورى اليمني.. ينفي التصريحات المنسوبة له على شبكة التواصل الاجتماعي

الأحد 1 مارس 2020

كذب رئيس هيئة الأركان العامة السابق وعضو مجلس الشورى الحالي الفريق الركن بحري عبدالله سالم النخعي ما تداولته صفحة مزورة باسمه على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، وأكد أن كل التصريحات المنسوبة له عن المعركة الحالية في جبهات نهم والجوف وصرواح، وعن بالتغييرات الأخيرة برئاسة هيئة الأركان العامة، ما هي إلا كذب.



وقال النخعي أنه لا يملك صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن التصريحات الرسمية له مع وسائل الإعلام والرد على استفساراتها، لا تخرج إلا من خلال مستشاره الخاص وسكرتيره الاعلامي الصحفي المقدم أنور العامري.

وناشد رئيس الأركان السابق وسائل الإعلام المختلفة لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمي، فضلاً على نقل الشائعات المأجورة، والتي تستهدف القيادة الوطنية التي حملت على عاتقها المشروع الوطني الجامع واستعادة الدولة من أيدي المليشيات الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران.