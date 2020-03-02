البحسني: سنعمل على منع القات في حضرموت وقد بدأنا بهذه الخطوات

الأحد 1 مارس 2020

أكد محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، أنهم يدرسون استراتيجية لمنع دخول القات الى المحافظة.



وقال محافظ حضرموت: "منعنا تعاطي القات على مستوى المؤسسات العسكرية والأمنية، لكن هناك ظروف تمنعنا من منعه حاليا".

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وأضاف البحسني: "سنصل عمليا الى منع تداول القات في حضرموت، ونريد أن يتحقق ذلك بدءا من اليوم قبل غدا".

وأشار المحافظ إلى أن ضرائب القات في حضرموت تسخر لدعم المرضى الذين يتوجهون لتلقي العلاج في الخارج، ودعم القطاع الصحي في المحافظة وشراء الأجهزة الطبية للمستشفيات الحكومية.