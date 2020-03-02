الرياض توقف تصدير منتجات الوقاية من كورونا

الأحد 1 مارس 2020

أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية، الأحد، إيقاف التصدير عبر منافذها الجمركية "البرية والبحرية والجوية" لجميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من مرض "كورونا" الجديد "Covid-19".



ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، تشمل القائمة المعتمدة من وزارة الصحة كلا من الألبسة الواقية، الأقنعة الطبية، البدل الطبية المغلِفة للجسم، النظارات الطبية الواقية، والأقنعة الطبية للوجه، سواء بكميات تجارية أو مع المسافرين الركاب بما لا يتجاوز استخدام الفرد الواحد .. وفق “العين“.

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ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس "كورونا في السعودية، والمتضمّنة إيقاف تصدير جميع تلك المنتجات والمستلزمات، إضافة إلى أن ذلك يُمثل اتخاذًا للتدابير الوقائية وتوفيرًا لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وللحفاظ على الصحة العالمية".

وكانت السعودية قد قررت تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية أن الجهات الصحية المختصة تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا.