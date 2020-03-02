شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: تميم يحكم قطر بالديكتاتورية والان مع التفاصيل

الأحد 1 مارس 2020 حذرت مجلة "تشالنج" الفرنسية من سياسة القمع لنظام الحمدين، حيث نفت وجود "انفتاح" كما تزعم إمارة الإرهاب وقناة الجزيرة التي لا تجرؤ على انتقاد تميم، مؤكدة أن تميم يكرس القناة الإرهابية للمطالبة بالحريات، في حين أنه يعتمد في نظام إدارته لبلاده على القمع وانتهاكه للحريات سالبا من المواطنين والمقيمين أبسط حقوقهم الآدمية.

واتهمت مجلة "تشالنج" تميم بأنه يحكم القطريين بيد من حديد ولا يسمح بوجود معارضين ينتقدون سياساته، ومناداته بالديمقراطية بالخارج رغم تبنيه للديكتاتورية داخل الدوحة، واعتبرت المجلة أن السخط المستشري في قطر لن يهدأ؛ لاستمرار القمع الداخلي ما يؤثر بالسلب على استصافة كأس العالم 2022، وهناك حملة دولية تنادي بسحب استضافة قطر للمونديال بسبب الانتهاكات بحق العمال على يد نظام تميم داخل الدوحة.

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