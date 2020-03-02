المليشيات تنفذ أعمال سلب ونهب بعد تحرير الجيش الليبي للعزيزية

الأحد 1 مارس 2020

دفعت سيطرة الجيش الليبي الكاملة على مدينة العزيزية المعروفة بـ"ورشفانة" واقترابه من تحرير المناطق المجاورة، عناصر مليشيات طرابلس لأعمال سلب ونهب بمنطقة الكريمية غربي طرابلس، لتمويل عملياتها.



ووفقا لـ "العين الإخبارية" بتزايد الأعمال الإجرامية من خطف وسرقة والتي تقوم بها المليشيات المسلحة وعناصر المرتزقة الأفارقة الموالون لحكومة الوفاق، ضد التجار والمدنيين الليبيين بمنطقة الكريمية.

وذكر أحد تجار المولد الغذائية في سوق "السامبا" بمنطقة الكريمية للمراسل أن مجموعة من تجار المواد الغذائية اختطفوا من قبل مليشيات تابعة لحكومة الوفاق، بسبب اعتراضهم على الإتاوات المفروضة عليهم من قبل عناصر المليشيات.

وأوضح التاجر أن سوق السامبا بمنطقة الكريمية هي السوق الرئيسية للمواد الغذائية في ليبيا وقد أصبحت رهينة بعض المرتزقة الأفارقة والمليشيات التي تمارس عمليات التعذيب والابتزاز خاصة في السجن الخاص بهم داخل الكامبو "المعسكر".

وتابع: "كامب (معسكر) الأفارقة المقابل لسوق السامبا يكتظ بالمرتزقة الأفارقة الذين وفدوا إليه كعمال"، مضيفا أن الحكومة (الوفاق برئاسة فايز السراج) جندتهم ليقاتلوا معها ضد الجيش الليبي.

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وكشف أن السيطرة انتقلت إلى جانب هؤلاء المرتزقة المسلحين الذين يسيطرون على السوق ويفرضون الضرائب والإتاوات على التجار.

وكشف عن اشتباك حدث مؤخرا بين مجموعة من المرتزقة التابعين لحكومة الوفاق فيما بينها لمدة 5 ساعات بسبب خلاف على تقاسم الإتاوات المفروضة على المحال التجارية.

وأوضح التاجر أن الاشتباكات استمرت لـ5 ساعات استخدمت فيها كل الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بين المرتزقة الأفارقة، قبل أن تتدخل مليشيات قادمة من مدينتي الزاوية وجادو لوقف الاقتتال.

وأشار التاجر الليبي وفقا "العين الإخبارية"، مفضلا عدم ذكر اسمه خوفا من استهدافه من قبل المليشيات، إلى أن من بين القتلى والجرحى ليبيين أصيبوا في هذه الاشتباكات.

وأكد أن حالة من الهلع والخوف حلت بسوق السامبا أثناء الاشتباكات صاحبتها سرقات للمحال التجارية والأموال والسيارات وخسائر تقدر بملايين الدينارات الليبية.

وحرر الجيش الليبي، في وقت سابق الأحد، منطقة العزيزية، جنوب طرابلس، وسيطر على عدة مناطق متقدمة بها أهمها مقر اللواء الرابع أحد أكبر المواقع العسكرية التي كانت تسيطر عليها المليشيات، جنوب غرب طرابلس.