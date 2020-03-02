أبين .. حزام ومقاومة أحور يحذران قوات الإصلاح

الأحد 1 مارس 2020

وجهت قيادات المقاومة الجنوبية والحزام الامني في مديرية احور بمحافظة ابين القوات الموالية للإصلاح من إقتحام المديرية والتوغل فيها او محاولة فرض السيطرة عليها.



جاء ذلك خلال اجتماع للعديد من قيادات الحزام الامني والمقاومة الجنوبية وابناء القبائل في مديرية احور.

وترأس الاجتماع كلا من العقيد مهدي ناصر حنتوش قائد الحزام الامني بمديرية احور في مقر قيادة الحزام الامني بمنطقة لقشعه حيث طالب قادة السرايا والنقاط الامنية وقيادة المقاومة الجنوبية على ضرورة اليقضة والالتزام بالضبط والربط العسكري والتصدي لاي عدوان على هذه المديرية.

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وأكد العميد حنتوش على ان قوات الحزام ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بزعزعة امن واستقرار احور مشير الى اهمية تواجد كل فرد في موقعه ورفع الجاهزية القتالية الى درجة عالي وتشديد الحراسات.

وكانت مديرية أحور قد شهدت صباح اليوم احتشاداً كبيراً للمقاومة الجنوبية وابناء القبائل في أحور أمام بمشاركة كلا من ناصر سالم الطامي قائد المقاومة الجنوبية باحور والشيخ ناصر محمد أحمد بالاحتشاد في مثلث خط المحفد حضرموت ، وذلك للمطالبة بعدم تدخل أي قوات إلى المديرية.

وفي السياق ذاته طالب أبناء أحور قيادة اللواء 111 والأمن العام بالالتزام وعدم التحرك في المديرية حفاظاً على سفك الدماء واحترام دماء الشهداء والجرحى الذي ضحوا من أجل الوطن الجنوبي.