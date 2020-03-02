شكرا لقرائتكم خبر عن اليمنية تعلن موعد إستئناف رحلاتها المباشرة من عدن إلى جيبوتي والان مع التفاصيل

الأحد 1 مارس 2020 أعلنت موعد شركة الخطوط الجوية اليمنية عن موعد إستئناف رحلاتها المباشرة من مطار عدن الدولي إلى جيبوتي .

وقالت اليمنية، في إعلان منشور على حسابها الرسمي في الفيسبوك، أن الشركة ستستأنف رحلاتها المباشرة من عدن إلى جيبوتي في 29 مارس الجاري . Advertisements وحددت اليمنية سعر الرحلات ذهاب وإياب بـ299 دولار، فيما بلغت سعر الرحلة ذهاب فقط بـ199 دولار .

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