شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول رحلات اليمنية غداً الإثنين والان مع التفاصيل

الأحد 1 مارس 2020 تسير الخطوط الجوية اليمنية غد الاثنين الموافق 02 مارس 2020م، رحلات جوية من وإلى المطارات اليمنية على النحو التالي :

رقم الرحله :607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 0215 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله :606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 1445 ظهرا. الوصول: 1730 مساء. رقم الرحله 609. خط الرحله : القاهره- عدن. الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول: 0645 صباحا . رقم الرحله :608. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1730 مساء. Advertisements الوصول: 2000 مساء. رقم الرحله :648. خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع : 0845 صباحا. الوصول: 1100 ظهرا. رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1600 مساء. رقم الرحله :506. خط الرحله : عدن- جده. الاقلاع : 1700 مساء. الوصول: 1900 مساء. رقم الرحله 507. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع : 2000 مساء. (توقيت جده) الوصول: 2200 مساء.

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