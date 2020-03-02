شكرا لقرائتكم خبر عن قازاخستان ستمنع دخول الإيرانيين خوفًا من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قالت حكومة قازاخستان اليوم الاثنين إنها ستمنع دخول المواطنين الإيرانيين اعتبارا من الخامس من مارس آذار في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا. وقال المسؤولون في اجتماع للحكومة اليوم إن البلد الواقع بوسط آسيا سيقلل عدد الرحلات الجوية من وإلى أذربيجان وسيعلق إصدار تصاريح عمل لمواطني البلدان التي تضررت من الفيروس.

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