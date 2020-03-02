في زيارة مفاجئة.. وزيرة الصحة المصرية إلى الصين بـ"هدية"

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، إنها ستتجه إلى الصين، حاملة معها رسالة تضامن من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى جمهورية الصين والشعب الصيني.

وأضافت وزيرة الصحة، الأحد، خلال مؤتمر صحفي ثنائي بمطار القاهرة مع السفير الصيني بالقاهرة: "الزيارة إلى الصين ستكون محملة بهدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن الشعب المصري، عبارة عن مستلزمات طبية".

وتابعت: "رسالة التضامن المصرية للشعب الصيني في هذا الوقت تؤكد حرص القيادة السياسية المصرية على دعم العلاقات بين الجانبين، وأننا نقدم يد العون للجانب الصيني لأن حماية ومساعدة الصين للتغلب على الوباء هو حماية لكل الإنسانية".

وأشارت إلى أن الوضع الوبائي الخاص بفيروس "كورونا" في مصر مطمئن حتى الآن، مضيفة أنه تم أخذ عينات من 1443 مشتبها فيهم، وجاءت النتائج سلبية، إلا حالة واحدة كانت إيجابية وبدون أعراض، تحولت لسلبية بعد 48 ساعة، إضافة إلى 13 مصريا قدموا من العمرة، و230 من ووهان الصينية، مؤكدة: "مصر لا تخفي شيئا بخصوص الفيروس".

من جانبه، تقدم السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانج، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم بلاده في مواجهة "كورونا".

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وأشاد "ليتشيانج" بزيارة وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هاله زايد إلى الصين، مؤكدا أن حكومة بلاده تهتم بزيارة وزيرة الصحة لبكين، لتبادل الخبرات لمكافحة فيروس كورونا المستجد، مشددا أنها "زيارة ستترك أثرها فى التاريخ بين الصين ومصر".

وقال لياو ليتشيانج: "أتقدم بكامل التقدير لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي على هدية مصر المتمثلة في مستلزمات طبية للصين، ونعتبر هذه الإجراءات من القيادة المصرية حكومة وشعبًا عبارة ترسخ للجهود البشرية لمكافحة فيروس كورونا وتعكس قوة الصداقة بين مصر والصين".

وواصل: "نبذل ما في وسعنا لمجابهة فيروس كورونا المستجد لحماية كل شعوب العالم، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون بين مصر وكل دول العالم لمواجهة الفيروس".



وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، نفت ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، حول استعداد الوزارة لتحويل حالتين مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى مستشفى النجيلة لعزلهما لمدة 14 يومًا، مؤكدة أن هذا عارِ تمامًا من الصحة.

وأكدت الوزارة مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأهابت وزارة الصحة والسكان بوسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة الشديدة في نشر الأخبار والرجوع للمصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تثير القلق والفزع لدى المواطنين.