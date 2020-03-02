عرضت فضائية "TEN"، مقطع فيديو يرصد عروض الصوت والضوء إنارة معابد الكرنك بعلم الصين وذلك تضامنًا معها في مكافحة كورونا وتأكيدا لقوة العلاقات بين الجانبين المصري والصيني الممتدة على مدار سنوات. رابط الفيديو من

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كانت هذه تفاصيل خبر إضاءة علم "الصين" على معبد الكرنك بالأقصر تضامنًا معها في مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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