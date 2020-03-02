حسن: جيّد أن نعمل على رفع منسوب الوعي والتثقيف للحّد من إنتشار كورونا

أكد ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "من الجيّد أن نعمل على رفع منسوب الوعي والتثقيف للحّد من إنتشار ​فيروس كورونا​ ويبقى الإعلام المسؤول الشريك، حتى لا يتحوّل مفبركي الشائعات ومنظّيري ​العلوم​ إلى أبطال في عالمهم الإفتراضي، يرهبّون دون رحمة أو حساب".

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