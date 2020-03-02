مصدر للشرق الأوسط: رفض حزب الله التعاون مع صندوق النقد يؤخر التصدي للأزمة

شدد مصدر سياسي بارز محسوب على المعارضة عبر صحيفة "الشرق الأوسط" على أن "تعاون الحكومة ال​لبنان​ية مع ​صندوق النقد​ الدولي يشكّل المعبر الإلزامي للبنان ليتجاوز، ولو على مراحل، أزماته المالية والاقتصادية"، مؤكداً أن "لا بديل في المدى المنظور عن هذا التعاون إلا في حال بادرت ​الدول العربية​ المقتدرة إلى تقديم ​مساعدات​ نقدية يمكن أن تُسهم في إعادة ​الحياة​ إلى النظام المصرفي من خلال وقف التمادي في مخالفة قانون النقد والتسليف".

ولفت المصدر إلى أنه "لا جدوى من إقرار خطة إنقاذية تقود إلى وقف التدهور الاقتصادي والمالي ما لم تأخذ في عين الاعتبار التعاون مع صندوق النقد"، داعيا الحكومة الى "الخروج من حالة الإرباك التي تحاصرها، وهذا لن يتحقق إلا بقيام رئيسها ​حسان دياب​ بمصارحة اللبنانيين بالأسباب التي ما زالت تؤخر التوصل إلى اتفاق مع الصندوق يكون بمثابة خريطة طريق تفتح الباب أمام الانتقال فوراً لوقف التدهور".

وكشف أن "رفض "​حزب الله​" التعاون بأي شكل من الأشكال مع صندوق النقد يؤخر المباشرة في التصدّي للأزمة المالية والاقتصادية بذريعة أنه يدفع باتجاه فرض الوصاية على لبنان والمساس بسيادته"، متسائلا عن "الأسباب التي ما زالت تعيق قيام "حزب الله" عن تقديم البديل لعدم الاستعانة بصندوق النقد لمنع لبنان من وجهة نظره من السقوط في الحضن الأميركي باعتبار أن ​واشنطن​ تهيمن على هذا الصندوق ويلتزم بتوجيهاتها؟ولماذا الهروب إلى الأمام بدلاً من أن تصارح الحكومة اللبنانيين بأسباب التباطؤ في التفاوض مع صندوق النقد أو الاستمرار في تحميل الحريرية السياسية أسباب ​الأزمة​ من جراء التراكمات التي حصلت منذ 30 عاماً؟".

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وأشار المصدر الى أن "اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر من الحكومة بأن تطل عليهم ب​تفاصيل​ خطة الإنقاذ التي وعدت بها"، معتبرا أن "تكرار الاتهامات للحريرية السياسية وتحميلها مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي بات بمثابة معزوفة شبه يومية، مع أن استحضارها جاء بعد انهيار التسوية بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ وبين رئيس "​تيار المستقبل​" ​سعد الحريري​ ولم يسبق لعون و"​التيار الوطني الحر​" أن تطرقا إليها إبان شهر العسل الذي استمر حوالى 3 سنوات".

ورأى أن "رئيس الحكومة لم يكن مضطراً في هجومه على الحريرية السياسية من دون أن يسمّيها إلى اتهام البعض بالتحريض على حكومته في الخارج. ومثل هذا الاتهام لا يخدم إعادة تصحيح علاقة لبنان بعدد من الدول العربية التي أصابها الكثير من الخلل من جراء ال​سياسة​ التي اتبعها وزير الخارجية السابق ​جبران باسيل​، والتي أدت إلى إلحاق لبنان بمحور الممانعة بقيادة ​إيران​"، معتبرا أن "بعض الدول العربية لن تكون مرتاحة لما صدر عن دياب في هذا الخصوص لأنه أوحى وكأن هذه الدول تنصاع تلقائياً لقيام أشخاص لبنانيين لحملات التحريض على بلدهم".

وسأل: "لماذا أقحم دياب نفسه في خلاف ليس جانبا فيه؟ هو لم يكن مضطراً لمراعاة رئيس الجمهورية والوقوف إلى جانبه في مشكلة خلافية ما زالت تداعياتها تتفاعل وتزيد من منسوب الانقسام الداخلي بخلاف ما كان أعلنه بأن يترأس حكومة مستقلة؟"، كما سأل "ما إذا كان من دور لفريقه الاستشاري في التحريض على الحريرية السياسية باعتبار أنه أقرب سياسيا من فريق على حساب الآخر؟"، مضيفا: "عامل الوقت لم يعد لمصلحة الحكومة في حال أن خطة الإنقاذ افتقدت إلى ما يدعو للتفاؤل بأن حكومة مواجهة التحدّيات قادرة على الانتقال بالبلد من الانهيار إلى بر الأمان وإن كان سيتحقق على مراحل، وهذا لن يرى النور إلا بالوصول إلى تفاهم مع صندوق النقد".