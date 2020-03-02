محكمة يونانية تصدر أحكاما بالسجن ضد مهاجرين لتجاوزهم الحدود

قضت محكمة يونانية بالسجن 3 سنوات ونصف على 17 مهاجراً من أصل 66، كان قد ألقى القبض عليهم بداية من فجر يوم الجمعة، لمحاولتهم عبور الحدود التركية اليونانية.
وأوضحت صحيفة "كاثمريني" أن الـ17 المحكوم عليهم، جميهم من أصل أفغاني، كانوا من ضمن الآلاف الذين احتشدوا على الحدود اليونانية التركية منذ الجمعة، بعد تحريض من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبمساعدة السلطات التركية، التي وفرت وسائل تنقل المهاجرين للحدود بعد فتحها للحدود لعبورهم.
جدير بالذكر، أن محاكمة المهاجرين والقبض عليهم يخرق سياسة طويلة الأمد، وهى عدم محاكمة المهاجرين لدخولهم غير المشروع لكونهم فئة "مستضعفة"، واقتصرت المحاكمة على مهربين البشر، واعتقلت اليونان 70 مهاجراً منذ الساعة السادسة من صباح اليوم، حيث يوجهون تهما بالتعدي على الأراضي اليونانية.
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