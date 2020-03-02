محكمة يونانية تصدر أحكاما بالسجن ضد مهاجرين لتجاوزهم الحدود

قضت ​محكمة​ يونانية ب​السجن​ 3 سنوات ونصف على 17 مهاجراً من أصل 66، كان قد ألقى القبض عليهم بداية من فجر يوم الجمعة، لمحاولتهم عبور الحدود التركية ​اليونان​ية.

وأوضحت صحيفة "كاثمريني" أن الـ17 المحكوم عليهم، جميهم من أصل أفغاني، كانوا من ضمن الآلاف الذين احتشدوا على الحدود اليونانية التركية منذ الجمعة، بعد تحريض من الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ وبمساعدة ​السلطات التركية​، التي وفرت وسائل تنقل ​المهاجرين​ للحدود بعد فتحها للحدود لعبورهم.

جدير بالذكر، أن محاكمة المهاجرين والقبض عليهم يخرق ​سياسة​ طويلة الأمد، وهى عدم محاكمة المهاجرين لدخولهم غير المشروع لكونهم فئة "مستضعفة"، واقتصرت المحاكمة على مهربين البشر، واعتقلت اليونان 70 مهاجراً منذ ​الساعة​ السادسة من صباح اليوم، حيث يوجهون تهما بالتعدي على الأراضي اليونانية.