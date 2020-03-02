أعلنت السلطات الصحية في مدينة نيويورك الأميركية عن تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا المستجد في المدينة، مشيرة الى ان المصابة امرأة في الثلاثين من العمر اقامت بالاونة الاخيرة في ايران. ووضعت المرأة في الحجر بمنزلها، وتم تحديد الاشخاص الذين تواصلت المرأة معهم والذين قد يكونون تعرضوا للفيروس.
ولفت رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو في بيان الى"أننا قلنا من البداية ان الامر مجرد مسألة وقت قبل اكتشاف حالة من فيروس كورونا في نيويورك".
وقال حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو ان المريضة التي وضعت "في بيئة تحت السيطرة منذ وصولها الى نيويورك"، تعاني صعوبات تنفسية لكن حالتها لا تعتبر "خطرة".
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل اول اصابة بكورونا في نيويورك لأمرأة اقامت بالاونة الاخيرة في ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.