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تسجيل اول اصابة بكورونا في نيويورك لأمرأة اقامت بالاونة الاخيرة في ايران

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أعلنت السلطات الصحية في مدينة ​نيويورك​ الأميركية عن تسجيل اول اصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد في المدينة، مشيرة الى ان المصابة امرأة في الثلاثين من العمر اقامت بالاونة الاخيرة في ​ايران​. ووضعت ​المرأة​ في الحجر بمنزلها، وتم تحديد الاشخاص الذين تواصلت المرأة معهم والذين قد يكونون تعرضوا للفيروس.

ولفت رئيس بلدية نيويورك ​بيل دي بلازيو​ في بيان الى"أننا قلنا من البداية ان الامر مجرد مسألة وقت قبل اكتشاف حالة من فيروس كورونا في نيويورك".

وقال حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو ان المريضة التي وضعت "في بيئة تحت السيطرة منذ وصولها الى نيويورك"، تعاني صعوبات تنفسية لكن حالتها لا تعتبر "خطرة".

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