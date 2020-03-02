وزارة دفاع كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة الهوية

اعلنت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية، ان ​كوريا الشمالية​ أطلقت مقذوفين مجهولي الهوية.

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهتاب"، تعد هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها كوريا الشمالية مقذوفا خلال هذا العام، وتأتي عملية الإطلاق لكوريا الشمالية بعد مرور 95 يوما من العملية الأخيرة 28 تشرين الثاني العام الماضي

وسبق أن أطلقت كوريا الشمالية مقذوفين من راجمة الصورايخ العملاقة متعددة الفوهات من منطقة "يونبو" الواقعة في إقليم "هامغيونغ الجنوبي" بكوريا الشمالية في غضون الساعة (4:59 بعد ظهر يوم 28 نوفمبر)، وحلق المقذوفان إلى مسافة 380 كلم بارتفاع أقصى 97 كلم، وسقطا في بحر الشرق.