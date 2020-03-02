الأخبار: فرنسا تعيد تحريك ملف القرض المقترح لتجهيز البحريّة اللبنانيّة

كشف مصدر دبلوماسي لـ"الأخبار" بأن ​السفارة​ الفرنسية في ​بيروت​ أعادت تحريك ملفّ القرض المقترح من ​فرنسا​ لدعم تجهيز ​الجيش اللبناني​ بقطع بحرية حديثة. وأوضح المصدر أن السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​ أعاد إحياء مشروع القرض البالغ قيمته 400 مليون يورو، والمخصص لتجهيز القوة البحرية للجيش بزوارق عسكرية حديثة، إضافة الى مروحيات قتالية. وجاء الموقف في سياق الاستعداد لتجهيز قوة عسكرية بحرية لبنانية لمواكبة أعمال ​التنقيب​ عن ​النفط والغاز​ في البحر.

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