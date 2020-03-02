انخفاض حاد فى عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين يوم امس

ذكرت ​لجنة الصحة​ الوطنية ب​الصين​، أنها رصدت 202 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في أنحاء البلاد، أمس وذلك بانخفاض حاد عن يوم السبت الذي سجل 573 حالة إصابة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لل​حالات​ المؤكدة بالبر الرئيسي للصين حتى الآن إلى 80026 حالة.

وارتفع عدد الوفيات بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2912 بنهاية الأحد بزيادة 42 حالة عن اليوم السابق. ووقعت جميع حالات الوفاة في إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، منها 32 حالة بمدينة ووهان عاصمة الإقليم.