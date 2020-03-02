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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى اجتماع طارئ لبحث الأوضاع في سوريا

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دعا الاتحاد الأوروبي، وزراء خارجية الاتحاد إلى اجتماع طارئ الأسبوع المقبل، لمناقشة تداعيات التطورات الأخيرة في ​سوريا​ والتي دفعت آلاف ​اللاجئين​ إلى التوجه إلى الحدود بين ​تركيا​ و​اليونان​.

ورأى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ​جوزيب بوريل​، في بيان ان القتال في محيط ​محافظة إدلب​ السورية يشكل تهديدا جديا للسلم و​الأمن​ الدوليين وله تداعيات إنسانية خطيرة على المنطقة وخارجها

يذكر ان ​الشمال​ السوري يشهد تصعيدا عسكريا بين ​القوات التركية​ و​الجيش السوري​، لا سيما في محافظة إدلب والتي تمثل معقلا للجماعات الإرهابية ومليشيات موالية لتركيا، كما أنها تخضع لاتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه ​موسكو​ و​أنقرة​ في حوار أستانة 2018.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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