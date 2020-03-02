الاتحاد الأوروبي يدعو إلى اجتماع طارئ لبحث الأوضاع في سوريا

دعا الاتحاد الأوروبي، وزراء خارجية الاتحاد إلى اجتماع طارئ الأسبوع المقبل، لمناقشة تداعيات التطورات الأخيرة في سوريا والتي دفعت آلاف اللاجئين إلى التوجه إلى الحدود بين تركيا واليونان.
ورأى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان ان القتال في محيط محافظة إدلب السورية يشكل تهديدا جديا للسلم والأمن الدوليين وله تداعيات إنسانية خطيرة على المنطقة وخارجها
يذكر ان الشمال السوري يشهد تصعيدا عسكريا بين القوات التركية والجيش السوري، لا سيما في محافظة إدلب والتي تمثل معقلا للجماعات الإرهابية ومليشيات موالية لتركيا، كما أنها تخضع لاتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه موسكو وأنقرة في حوار أستانة 2018.
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