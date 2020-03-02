الاتحاد الأوروبي يدعو إلى اجتماع طارئ لبحث الأوضاع في سوريا

دعا الاتحاد الأوروبي، وزراء خارجية الاتحاد إلى اجتماع طارئ الأسبوع المقبل، لمناقشة تداعيات التطورات الأخيرة في ​سوريا​ والتي دفعت آلاف ​اللاجئين​ إلى التوجه إلى الحدود بين ​تركيا​ و​اليونان​.

ورأى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ​جوزيب بوريل​، في بيان ان القتال في محيط ​محافظة إدلب​ السورية يشكل تهديدا جديا للسلم و​الأمن​ الدوليين وله تداعيات إنسانية خطيرة على المنطقة وخارجها

يذكر ان ​الشمال​ السوري يشهد تصعيدا عسكريا بين ​القوات التركية​ و​الجيش السوري​، لا سيما في محافظة إدلب والتي تمثل معقلا للجماعات الإرهابية ومليشيات موالية لتركيا، كما أنها تخضع لاتفاق خفض التصعيد الذي توصلت إليه ​موسكو​ و​أنقرة​ في حوار أستانة 2018.