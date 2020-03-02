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تسجيل ثاني حالة وفاة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة

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أعلنت السلطات الصحية في ولاية واشنطن الأميركية عن تسجيل ثاني حالة وفاة جراء ​فيروس كورونا​ في البلاد، مشيرة الى أن المتوفي هو رجل سبعيني يقطن في منطقة سياتل.

والسبت اعلنت السلطات وفاة رجل في الخمسينات من العمر كان وضعه الصحي هشا حتى قبل ان يصاب بالفيروس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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