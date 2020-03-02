تسجيل ثاني حالة وفاة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الصحية في ولاية واشنطن الأميركية عن تسجيل ثاني حالة وفاة جراء فيروس كورونا في البلاد، مشيرة الى أن المتوفي هو رجل سبعيني يقطن في منطقة سياتل.
والسبت اعلنت السلطات وفاة رجل في الخمسينات من العمر كان وضعه الصحي هشا حتى قبل ان يصاب بالفيروس.
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