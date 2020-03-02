تسجيل ثاني حالة وفاة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الصحية في ولاية واشنطن الأميركية عن تسجيل ثاني حالة وفاة جراء ​فيروس كورونا​ في البلاد، مشيرة الى أن المتوفي هو رجل سبعيني يقطن في منطقة سياتل.

والسبت اعلنت السلطات وفاة رجل في الخمسينات من العمر كان وضعه الصحي هشا حتى قبل ان يصاب بالفيروس.