ارتفاع عدد الوفيات في كوريا الجنوبية جراء كورونا إلى 22 شخصا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أن إجمالي الإصابات بفيورس كورونا الجديد (كوفيد-19) ارتفع الى 4.212 حالة حتى منتصف ليلة أمس.
وأوضحت انه يمثل هذا الرقم زيادة بـ476 حالة و445 حالة منهم من دايغو وكيونغ-بوك إقليم كيونغ سانغ الشمالي) (377 حالة في دايغو و68 حالة في كيونغ سانغ).
كانت السلطات الصينية أعلنت اليوم، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2912، والإصابات المؤكدة تتخطى الـ 80 ألفا.
يذكر أن فيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر كانون الأول 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني.
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