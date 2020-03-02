ماكرون أكد استعداد بلاده لمساعدة اليونان وبلغاريا على حماية حدودهما

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده لمساعدة اليونان وبلغاريا على حماية الحدود من تدفق المهاجرين.
وقد أعلنت تركيا أنه لم يعد بإمكانها كبح تدفق المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا، وفتحت حدودها مع الاتحاد الأوروبي.
ولفت المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، أمس الأحد، إلى ان مشكلة اللاجئين تهدد أمن البلاد.
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