ماكرون أكد استعداد بلاده لمساعدة اليونان وبلغاريا على حماية حدودهما

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ استعداد بلاده لمساعدة ​اليونان​ و​بلغاريا​ على حماية الحدود من تدفق ​المهاجرين​.

وقد أعلنت ​تركيا​ أنه لم يعد بإمكانها كبح تدفق المهاجرين و​اللاجئين​ إلى ​أوروبا​، وفتحت حدودها مع ​الاتحاد الأوروبي​.

​ولفت المتحدث الرسمي باسم ​الحكومة اليونانية​، ستيليوس بيتساس، أمس الأحد، إلى ان مشكلة اللاجئين تهدد أمن البلاد.

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