الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق مقذوفًا غير محدد

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سيول: اطلقت كوريا الشمالية الاثنين مقذوفا غير محدد بحسب ما اعلن الجيش الكوري الجنوبي، بعد اسابيع على اعلان بيونغ يانغ انها انهت الوقف الاختياريّ لتجارب الاسلحة البالستية.
ولم تعط قيادة الجيش الكوري الجنوبي في بيانها تفاصيل بشأن عملية الاطلاق تلك.
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