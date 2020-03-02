شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حكومى: تنفيذ 2638 مشروعا بـ60 مليار جنيه بالصعيد والمحافظات الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولي الحكومة أولوية كبري إلي المحافظات الحدودية والصعيد، لإحداث نهضة تنموية بها في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتم في هذا الصدد الإنتهاء من تنفيذ 2638 مشروعأً بتكلفة كلية 60 مليار جنيه، في 12 محافظة، شملت (بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر).

ونستعرض أبرز المشروعات الهامة التي تم تنفيذها بمحافظات الصعيد والحدودية في ضوء التقرير الحكومي المسلم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلي مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال تحت مسمي " حصاد مرحلة البناء للعام المالي 2018 /2019" علي النحو الأتي :

1- إنشاء محطة رياح ( جبل الزيت 3) بقدرة 120 ميجا / وات بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة 1.9 مليار جنيه.

2- الإنتهاء من مشروع صرف صحي الضبعة بطاقة 15 ألف م مكعب / يوم بتكلفة كلية 596 مليون جنيه.

3- الإنتهاء من محطة مياة سوهاج غرب بطاقة 75 ألف متر مربع بتكلفة كلية 200 مليون جنيه.

Advertisements

4- إنشاء عدد 1248 وحدة إسكان إجتماعي بقنا الجديدة بتكلفة كلية 167 مليون جنيه.

5- رفع كفاءة طريق العلاقي بطول 8 كم بمحافظة أسوان بتكلفة كلية 10.2 مليون جنيه.

6- إنشاء وحدة الغسيل الكلوي بمستشفيات جامعة سوهاج بتكلفة كلية 1.4 مليون جنيه.

7- رصف طرق بأطوال 370.6 كم وتغطية ترع ومصارف بأطوال 3 كم.

ويأتي التقرير الحكومي كأحد مخرجات المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم التي أطلقت خلال ذات العام، كأول أداة إليكترونية في مصر لقياس أداء الجهاز الإدارى للدولة.