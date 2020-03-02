مصر تؤكد تسجيل إصابة بفيروس «كورونا»… والجزائر تكتشف إصابتين

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم (الاثنين)، اكتشاف إصابة شخص أجنبي بفيروس كورونا الجديد داخل البلاد.

وفي وقت سابق من يوم أمس، قالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إن 1443 شخصاً خضعوا لفحوصات للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، وإنه تبين إصابة واحد منهم فقط، مشيرة إلى أنه تلقى العلاج اللازم وتعافى.

وأضافت زايد في مؤتمر صحافي أذاعه التلفزيون المصري قبيل توجهها لزيارة الصين، أن مصر طلبت تفاصيل بشأن إصابة شخصين بالفيروس في فرنسا قيل أنهما عادا بالمرض من مصر وأنها بعثت فريقاً طبياً لفحص الأماكن التي زاراها.

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من جهتها قالت وزارة الصحة الجزائرية، صباح اليوم، إنها اكتشفت حالتي إصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنهما امرأة وابنتها تبلغان من العمر 53 و24 عاماً.

وبإعلان اليوم يرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في الجزائر إلى ثلاث حالات.