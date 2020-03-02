«بيان رسمى»..وزارة الصحة : اكتشاف أجنبى حامل لفيروس كورونا بمصر

أعلنت وزارة "الصحة والسكان"، ومنظمة الصحة العالمية،عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لشخص "أجنبي" داخل مصر.

وقال الدكتور "خالد مجاهد"، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة نجحت فى اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا، لشخص أجنبى، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه فى الحالة، والتأكد من النتائج المعملية والتى جاءت إيجابية، تم إحالة المصاب الى مستشفى العزل، وهو يتلقى الأن الرعاية الطبية اللازمة

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وتابع "مجاهد"، أنه تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وعلي الفور تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله، ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، موضحًا أن الحالة إيجابية للفيروس ولديه أعراض مرضية بسيطة، غير أن حالته مستقرة.

وأكد "المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان"، إن الوزارة تقوم حاليا باتخاذ اجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة للفيروس.

وأوضح أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هى الحالة الثانية فى مصر للإصابة بالفيروس، مؤكدا تعافى الحالة الاولى وخروجها من المستشفى، لافتًا إلى أنه فور الاشتباه بأى إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية