500 إصابة إضافية بكورونا خلال 24 ساعة في ايطاليا

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روما: سجلت ايطاليا نحو 500 اصابة اضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، على ما اعلنت السلطات الصحية الاحد.
ومنذ بدء الوباء، تم تشخيص اصابة نحو 1700 شخص في البلاد. وكان عدد المصابين بالفيروس 1128 السبت، بينما كان يبلغ 888 الجمعة.
كما شهدت ايطاليا الاحد وفاة خمسة اشخاص جراء الفيروس، ليرتفع العدد الاجمالي للوفيات الى 34 في ثلاث مناطق بشمال البلاد هي لومبارديا واميليا-رومانيا وفينيتو.
ومن بين 779 مريضا كانوا لا يزالون الاحد في المستشفيات، يوجد 140 في العناية المركزة، بحسب ما اوضح المسؤول عن الحماية المدنية انجيلو بوريلي الاحد.
واجرت ايطاليا حتى الان عدد فحوص بلغ 21127، اي اكثر بكثير من الفحوص التي اجراها جيرانها الاوروبيون، وهو اجراء اتخذته السلطات الايطالية بهدف معرفة المزيد عن دخول الفيروس الى البلاد.
وتظهر الاحصاءات الايطالية ان 83 شخصا تعافوا بالكامل منذ بدء وباء كوفيد 19.
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