شكرا لقرائتكم خبر عن نائب طهطا: افتتاح مشروعات صحية وتعليمية وشبابية بتكلفة 58 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ونائب دائرة طهطا بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، في افتتاح عدد من المشروعات التنموية ضمن مشروعات صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطويرالقرى الأكثر احتياجا، وشهد الافتتاح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعضو اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، وعدد من الفنانين ورجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارات البنوك، وتم افتتاح مدرسة الشيخ زين الإعدادية المشتركة، ومدرسة الشيخ زين الدين الإعدادية، ومدرسة الشيخ زين الابتدائية، بالإضافة إلي افتتاح وحدة بيطرية، وتسليم عدد من الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتكريم الطلاب المتفوقين وذلك ضمن مشروع تطوير مثلث قري الشيخ زين الدين والسوالم وعرب بخواج بمركز طهطا بمحافظة سوهاج والمدارس تخدم نحو 1760 طالبا وطالبة بالمرحليتن الابتدائية والإعدادية، والمشروع يتضمن تنمية متكاملة لهذة القرى في قطاعات التعليم َالصحة والشباب، وبلغت التكلفة الاجمالية لمشروعات طهطا 58 مليون جنيه.

وعقب ذلك قام الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يرافقة النائب مصطفى سالم بزيارة، وتفقد اليوم الدراسي بالمدرسة اليابانية بطهطا، ورحب "سالم" بالوزير ومراففيه بالنيابة عن أهل طهطا وسوهاج، مطالبا بضرورة قيام الوزير بشكل شخصي بتقديم الدعم الكامل للمدرسة اليابانية بطهطا، لأنها المدرسة الوحيدة بمحافظة سوهاج من المدارس اليابانية، مطالبا الوزير بالتوسع في هذا النموذج بالصعيد ومحافظة سوهاج، وكذلك دعم التعليمية بسوهاج خاصة فيما يتعلق بتوفير البيئة المناسبة للتلاميذ والمدارس والمعلمين الذين يعتبروا أهم ركن من أركان التعليم.

وأكد النائب مصطفى سالم، أن لجنة الخطة والموازنة تسعي بالتعاون مع وزارة التخطيط والمالية لرفع الاستثمارات للتعليم بنسبة 100٪ خلال موازنة العام المالي المقبل 2020 / 2021.