شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول معهد دراسات سياسية واستراتيجية بحزب الوفد فى 9 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد السند يمامة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحزب سيفتتح أول مركز دراسات استراتيجية وسياسية له يوم 9 مارس المقبل، وذلك في احتفالية خاصة بالحزب بحضور كافة قياداته برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لافتا إلى أن المركز يهدف إلى إعداد الدراسات السياسية والاستراتيجية التي تخدم أجندة الحزب في ظل ما يشهده الحزب من استعدادات قوية للانتخابات النيابية والمحلية المقبلة، إضافة إلى أنه سيكون سند رئيسي لقياداته في كل ما يخص الحياة السياسية في مصر وغيرها.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد لـ"الخليج 365"، إلى أن افتتاح المركزسيكون إحياء جديد له بعد توقف طوال الفترة الماضية، وأنه سيعمل برؤية مختلفة عما كان عليه في السابق، لافتا إلى أن هذا المركز سيعمل على إعداد الدراسات السياسية وغيرها التي تخدم الوطن، إضافة أنه سيكون مركزا لإعداد وتأهيل كوادر الحزب في جميع المحافظات.

كان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، أصدر قرارًا بتعين الدكتور عبد السند يمامة، عميدًا لمعهد الدراسات السياسية والإستراتيجية بحزب الوفد.

Advertisements

يُذكر أن الدكتور عبد السند يمامة، يعمل أستاذًا ورئيسًا لقسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق في جامعة المنوفية، ومحاميًا بالنقض وعضو بالهيئة العليا لحزب الوفد، وصدر له 25 مؤلفًا حتى الآن بينها 3 باللغة الإنجليزية و2 باللغة الفرنسية وآخر هذه المؤلفات بعنوان “المبادئ الدستورية في الدساتير الديمقراطية، وأكد “أبو شقة” أن عبد السند يمامة سيكون إثراءًا بمعهد الدراسات السياسية وتفعيلًا لدوره في إعداد كوادر حزبية على درجة عالية من الكفاءة السياسية والوطنية.