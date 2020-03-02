شيخ الأزهر: رسالتنا قائمة على التعايش المشترك بين أتباع الأديان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن رسالة الأزهر قائمة على التعايش المشترك بين أتباع الأديان، وبذلنا في سبيل تحقيقه جهدًا كبيرًا، حيث أنشأنا بيت العائلة المصرية وهو نموذج يحتذى به في تحقيق التعايش بين المصريين.

وأضاف الطيب خلال لقائه الأحد، fالسفير أنطونيو باتريوتا سفير البرازيل في القاهرة: "أننا نظمنا العديد من المؤتمرات الداعية للتعايش المشترك ومنها مؤتمر (الحرية والمواطنة) الذي نظمه الأزهر قبل عامين، للدعوة لترسيخ مبدأ المواطنة والعيش المشترك".

وأوضح أن جهود الأزهر في تعزيز السلم العالمي استمرت من خلال توثيق العلاقات مع الكنائس العالمية بدءً بكنيسة كانتربيري ومجلس الكنائس العالمي، وتوج هذا الجهد بلقاء البابا فرانسيس، ما دفعنا للتفكير في إصدار وثيقة الأخوة الإنسانية كدليل إرشادي لحل الكثير من أزمات العالم المعاصر، تلك الوثيقة التاريخية التي لاقت استحسان الكثيرين وأشادت بها منظمة الأمم المتحدة، حيث تدرس حاليًا إعلان 4 فبراير كيوم عالمي للأخوة الإنسانية.

من جهته، أعرب سفير البرازيل عن تقديره الكبير للأزهر الشريف والجهود التي يبذلها الإمام الأكبر لترسيخ التسامح والسلام العالمي، مؤكدًا حرص بلاده على توثيق علاقاتها مع الأزهر بوصفه أعرق مؤسسة إسلامية وسطية في العالم.