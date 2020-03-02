كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 22 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى 22 شخصا بعد وفاة 5 أشخاص يوم الأحد في مدينة دايجو التي تبعد حوالي 300 كلم من جنوب شرق سول.
وأوضح مجلس بلدية دايجو اليوم الاثنين أن الوفيات كانت لثلاث نساء ورجلين، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
يذكر أن مدينة دايجو البالغ عدد سكانها حوالي 2.5 مليون نسمة، تعاني من نقص عدد أسرة المستشفيات على خلفية زيادة حادة في عدد حالات الإصابة في الآونة الأخيرة.
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