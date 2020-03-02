الصين تسجل 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):

اعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين وفاة 42 حالة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الوفيات في الصين إلى 2912 .

وأكدت السلطات اصابة 202 حالة جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي عدد الاصابات منذ بدء تفشي الوباء في ديسمبرالماضي إلى 80 ألفا و26 شخصا، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.