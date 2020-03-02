محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):
اعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين وفاة 42 حالة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الوفيات في الصين إلى 2912 .
وأكدت السلطات اصابة 202 حالة جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي عدد الاصابات منذ بدء تفشي الوباء في ديسمبرالماضي إلى 80 ألفا و26 شخصا، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 42 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.