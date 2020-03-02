إعلان أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ولاية نيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):
أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية مساء الاحد عن أول حالة إصابة موكدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة ألباني.
وجاء في بيان لحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو ان الحالة لامرأة في أواخر الثلاثينات من العمر وأصيبت بالفيروس أثناء سفرها إلى إيران، وهي تخضع حاليا للعزل في منزلها .
وذكرت وكالة انباء بلومبرج أن المرأة تعاني من أعراض التهاب الجهاز التنفسي، وليست في حالة خطيرة وهي تحت السيطرة منذ وصولها نيويورك.
وقال كومو أنه ليس هناك داع للقلق غير المبرر، وان احتمال حدوث خطر عام في الولاية لا يزال منخفضا.
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