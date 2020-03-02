طلب إحاطة بشأن استخدام "مواد سامة" في صناعة حفاضات الأطفال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدمت منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، حول استخدام "مواد سامة" في صناعة حفاضات الأطفال، ما قد يسبب أمراض جلدية دون رقابة حقيقية من الجهات المعنية.

وأوضحت منير، أن وكالة البيئة الفرنسية (ANSES) في دراسة لها مؤخرًا، خلصت بأن هناك مواد سامة في حفاضات الأطفال التي تُباع في الأسواق، بسبب وجود مادة "الجليفوسات" القاتل بها، وهذا يرجع إلى أن بعض الحفاضات المغشوشة يتم تعبئتها في أكياس مشابهة لأكياس الحفاضات الأصلية، مع وضع ماركات وهمية عليها، ويستخدم في إعادة التعبئة ورش غير معدة بالطبع للتعامل مع منتجات خاصة بالأطفال.

وأشارت إلى أن حجم سوق حفاضات الأطفال في مصر 5.5 مليار جنيه سنويًا، في حين أن هناك 5 شركات محلية فقط لإنتاج الحفاضات بشكل رسمي في مصر، حتى انتشرت ظاهرة مصانع بير السلم التي تعمل على ترويج حفاضات مغشوشة بأسعار أرخص من الأصلي قد تصل إلى نصف المبلغ.

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وأكدت أن الفترة الماضية، شهدت زيادة شكاوى المواطنين من حفاضات الأطفال المغشوشة، خاصة بعد تسجيل عدة حالات واجهت حروق جلدية، بعدما استخدمت حفاضات مغشوشة ومضاف بها مواد كيميائية ضارة للغاية، بجانب تحذيرات طبية من إمكانية الحفاضات المغشوشة في التسبب في أمراض جلدية مزمنة يؤثر على الأطفال بقية حياتها.

وتابعت: "مصدر هذه المنتجات المغشوشة، الأساسي هي محال بيع المنظفات الصغيرة، التي تروج تلك المنتجات دون التأكد من ماهيتها الرئيسية"، لافتة إلى أن المحلات الصغيرة تشتري الحفاضات من سوق الجمعة، حيث يحصلوا عليها بأقل الأسعار نسبة لأسعارها في المصانع الأخرى، وهناك تأكيدات بأن المصانع تستخدم مواد كيميائية في صناعتها، بل يجمعوها من مستلزمات قطنية مجهولة المصدر، حتى يتمكنوا من بيعها بأسعار رخيصة داخل.

وأشارت منير، إلى أن غلبية الأمهات لا تلجأ إلى الطبيب في حالة ظهور أعراض جلدية خطيرة قد تؤذي جلد مثل الهرش والحكة المستمرة خاصة حول فتحة الشرج، وهو ما قد يغيب عن ذهن الأمهات أن السبب الرئيسي في ذلك هو أن الحفاضة مصنوعة من مواد غير قطنية صماء تجعل الطفل في حالة بلل مستمر.