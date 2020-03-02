"سياحة البرلمان": الحكومة قادرة على مواجهة البيروقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وصف النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المستثمرين في قطاع السياحة بمدينة الغردقة، على هامش زيارته لمحافظة البحر الأحمر والتي افتتح خلالها متحف الغرقة وتفقد بعض المشروعات التنموية والخدمية بها وبحضور كل من وزراء السياحة والآثار وقطاع الأعمال العام والطيران ومحافظ البحر الأحمر والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ومسئولي المحافظة بانه بداية جادة لمعرفة الحكومة على الطبيعة على المشكلات التي تعترض قطاع السياحة.

وأشاد صدقي، في بيان اليوم، بحرص رئيس الوزراء على الاستماع للمقترحات والآراء والمشكلات التي يطرحها المستثمرون في قطاع السياحة لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها الدفع بهذا القطاع الحيوي للنهوض به بشكل أسرع، مؤكدًا أن اعتراف رئيس الوزراء وتأكيده بأنه لا يزال لدينا بعض الإجراءات التي تتسم بالبيروقراطية في بعض الجهات المتعلقة بإصدار تراخيص النشاط السياحي أو تجديدها هو دليل قاطع على متابعة الحكومة عن قرب للمشكلات داخل قطاع السياحة.

وأشاد بتأكيد "مدبولي"، خلال اللقاء على أن الحكومة تعمل بشكل جاد وسريع لإزالة هذه العوائق البيروقراطية من خلال التحرك نحو مجابهة ذلك عن طريق توحيد جهة الحصول على الرخصة بحيث تصدر عن جهة معينة لإقامة أي نشاط سياحي وتكون رخصة موحدة وكذلك فيما يتعلق بدفع الرسوم فهناك رؤية محددة لدى الحكومة نحو توحيد الجهة التي ستتولى تحصيل هذه الرسوم من المستثمرين على أن تتولى تلك الجهة بتوزيع الرسوم على الجهات الأخرى دون تكليف المستثمر بذلك وأنه سيتم وضع كراسة شروط واحدة تتضمن كافة الإجراءات والالتزامات التي تقع على المستثمرين، على أن يتم توقيع المستثمر على ما يفيد الالتزام بتنفيذ ما ورد بها وهو ما يقضى على كافة المراحل والإجراءات الطويلة التي تستغرق وقتا طويلًا، ثم يكون على الجهات المعنية التحقق من التزام المستثمر بالتنفيذ بعد اكتمال المشروع.

وقال النائب، إن هذا الطرح الواضح من الحكومة يتفق تماما مع توصيات وقرارات لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب والتي طالبت بها أكثر من مرة، مشيدًا باستجابة الحكومة للجنة من أجل مواجهة المشكلات داخل القطاع السياحي، مطالبا من جميع الوزراء الحاضرين لهذا اللقاء الأسراع في تنفيذ رؤية رئيس الوزراء لمواجهة المشكلات داخل قطاع السياحة.