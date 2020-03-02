كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا تتخطى الـ3 آلاف عالميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، تخطي حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا الـ 3 آلاف عالميا.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، في الساعت الأولى من صباح اليوم الاثنين، اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي".

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي لفيروس "كورونا" المستجد، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه في الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد، تم إحالته إلى مستشفى العزل، وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة.