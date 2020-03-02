الرئيس العراقي يبدأ مشاوراته لاختيار مرشح بديل لرئاسة الوزراء

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:59 صباحًا, 2 مارس 2020 م المناطق - الرياض أعلن الرئيس العراقي برهم صالح عن بدء مشاوراته لاختيار مرشح بديل عن المكلف السابق برئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي خلال مدة لاتتجاوز 15 يوماً.

ودعا الرئيس صالح في بيان الليلة القوى النيابية العراقية إلى العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق وطني حول رئيس الوزراء البديل، والمقبول وطنيًا وشعبيا، خلال الفترة الدستورية المحددة، كما شدد على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على التصدي لمهامها في ضوء التحديات الجسيمة التي تواجه العراق.

وكان المكلف السابق محمد توفيق علاوي بعث الليلة برسالة إلى رئيس الجمهورية تضمنت اعتذاره عن التكليف بتشكيل الوزارة الجديدة.

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