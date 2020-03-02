أول إصابة بكورونا في اسكتلندا والسادسة في فنلندا

المناطق - الرياض

سجلت الحكومة الاسكتلندية اليوم أول إصابة بفيروس كورونا “كوفيد ـ 19”.

وأضافت أن المريض هو من سكان منطقة تايسايد وصل في الآونة الأخيرة من شمال إيطاليا.

من جهة أخرى، سجلت فنلندا سادس حالة إصابة بفيروس كورونا، اليوم بعد أن شخصت ثلاث حالات إصابة جديدة.

وذكر المعهد الفنلندي للصحة والرعاية أن حالتين (طفل وشخص متقاعد)، كانا على اتصال عن قرب مع امرأة شُخّصت إصابتها بالفيروس يوم الجمعة الماضي بعد زيارة إلى شمالي إيطاليا.

وعُزل الأشخاص الثلاثة، كما فُرض الحجر الصحي على نحو 130 شخصًا في منطقة هلسنكي ممن كانوا على اتصال بالطفل.

وقال المسؤول الطبي في المنطقة أسكو جارفينين خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم: “تعلم السلطات الصحية معظم أسماء الأشخاص الذين كُشف عنهم وسيجري التواصل معهم”.