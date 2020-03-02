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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المسماري: مليشيات طرابلس جندت سجناء للقتال ضد الجيش الليبي
الإثنين 2 مارس 2020
الخليج 365
كشف المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الإثنين، عن رصد قيام الإرهابي أسامة جويلي، بتجنيد عدد من السجناء والمحكومين للقتال في صفوف المليشيات في غرب طرابلس.
وأضاف المسماري - في بيان صحفي - أن جويلي مهرب الوقود يقوم بتجنيد السجناء المحكومين في قضايا جنائية مثل القتل والسرقة، للقتال ضد الجيش الوطني الليبي، مع وعد بالحصول على إعفاء أو تخفيف للعقوبة.
وأوضح المسماري أن المليشيات لجأت إلى السجناء والمحكومين بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى إن الجيش الليبي يتابع ويرصد تحركات العصابات الارهابية في غرب طرابلس.
يذكر أن الإرهابي أسامة الجويلي، هو قيادي بمليشيات حكومة الوفاق بالمنطقة الغربية، ومتهم بتجنيد المرتزقة الأجانب من الجنسيات الإفريقية، للقتال ضد الجيش الوطني، كما أنه متهم ببيع وتهريب الوقود إلى الدول الأجنبية بأقل بكثير من سعره العالمي.
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