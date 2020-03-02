شكرا لقرائتكم انتقاما لقتلاهم.. أتراك يعتدون بالضرب على أسرى للنظام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، مقاطع فيديو، تظهر جنودا أتراك شمال سوريا يعتدون بالضرب على عناصر من قوات النظام بعد مقتل العشرات منهم في قصف جوي للأسد قبل أيام.

وأوضحت الفيديوهات القوات التركية تنهال بالضرب على أسرى من قوات النظام في مدينة إدلب في غرفة مظلمة، وقال المرصد إنهم سوريون من قوات النظام تم أسرهم خلال المعارك الأخيرة بين تركيا والأسد في إدلب.

يذكر أن حصيلة قتلى قوات النظام جراء القصف التركي في طائرات من دون طيار أو القصف المدفعي بلغت منذ يوم الجمعة 93 عنصراً، وفق المرصد الذي أشار أيضاً إلى مقتل 10عناصر من حزب الله اللبناني. ولم يصدر أي تعليق رسمي من النظام.

وتشن قوات النظام السوري بدعم روسي منذ كانون الأول/ديسمبر هجوماً واسعاً ضد مناطق تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى وتنتشر فيها قوات تركية في محافظة إدلب وجوارها. وتمكنت من إحراز تقدم كبير على الأرض خلال الأسابيع الماضية.