شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة ماريان عازر تلقي كلمة عن الإبداع والتكنولوجيا في افتتاح شهر العلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والمرأة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، كلمة خلال فعاليات شهر العلوم بأكاديمية البحث العلمي عن الإبداع باستخدام التكنولوجيا، قائلة: "لقد صنع أجدادنا المجد في الماضي، وتميزوا في سائر العلوم، واليوم نحن فخورين بهذه الإنجازات وعلينا رسالة أن نجتهد لغد أفضل يليق بحضارتنا".

وأشارت الدكتورة ماريان عازر، إلى أهمية الإبداع باستخدام التكنولوجيا، وحثت الحضور علي تغيير نمط التفكير معطية أمثلة عن الإبداع في الحياة اليومية والحياة العملية.

وفى وقت سابق افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم الأحد، فعاليات شهر العلوم المصرى، الذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا للعام السابع على التوالي، بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتورة نادية زخاري، والدكتورة فنيس جودة وزيرتى البحث العلمى السابقتين، والدكتور إيهاب عبدالرحمن الرئيس الأكاديمى للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعالم الآثار المصرى الكبير الدكتور زاهى حواس، ولفيف من أساتذة الجامعات وطلاب المدارس وأولياء الأمور، وذلك بمسرح السلام.

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وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، على أهمية إقامة شهر العلوم المصرى الذى يقام للعام السابع على التوالي، فى إطار رؤية مصر نحو التنمية المستدامة 2030، فى نشر العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مشيرا إلى أن العالم تغير كثيرا، ويتيح حاليا وسائل تكنولوجية تساعد على تبسيط العلوم، مشيرا إلى أنه فى الوقت الحالى أصبح هناك معامل للمحاكاة، موضحا أن الجامعات تشارك فى فعاليات شهر العلوم المصرى بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وذلك وفقا للأجندة التعليمية التى تضم عدة أنشطة ثقافية وتعليمية.

الجدير بالذكر أن شهر العلوم يعقد في شهر مارس من كل عام، ابتداءً من 2014، كفرصة لجعل العلم فى متناول الجميع، وذلك بمقر الأكاديمية، وبالتعاون مع العديد من الجهات المختلفة ما بين "مؤسسات حكومية، وجامعات خاصة، وجامعات حكومية، ومكتبات عامة، ومؤسسات مجتمع مدنى، وطلاب، ورواد أعمال" فى كل محافظات مصر؛ للعمل تحت مظلة واحدة.