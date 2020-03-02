شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "اتصالات البرلمان": أردوغان أصبح خطرا كبيرا على تركيا ووقت رحيله اقترب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح خطرا كبيرا على تركيا، بسبب سياساته العدوانية وقراراته الخاطئة التي تدخل أنقرة في صدام مع العالم، قائلا: "إن استمرار تساقط الجنود الأتراك في سوريا وليبيا يؤكد أن أردوغان لم يعد يرى شيئا ووجوده يهدد الدولة التركية".

وأشار رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، في بيان له، إلى احتشاد عدد كبير من الأتراك، وخروجهم ضد أردوغان في مدن تركية عدة، رافضين ما يقوم به في سوريا، والذى أدى إلى مقتل الجنود الأتراك هناك في إدلب، وأيضا تعرضهم لخسائر فادحة في ليبيا، مشددا على وجود رأي عام مضاد لأردوغان وتوجهاته يطالبه بالتراجع في قرارته وإرجاع الجنود الأتراك إلى وطنهم.

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن مشكلة أردوغان هى ارتباطه الشديد بجماعة الإخوان الإرهابية من جهة وهوسه بأحلام الخلافة من جهة أخرى.

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وفى وقت سابق، أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظامه يعيش حالة من الانفصال التام عن أزمات شعبه وكوارثه، فبينما تعيش محافظة فان التركية مأساة إنسانية، بعد وقوع انهيارين جليديين، أسفرا عن وفاة 39 مواطنًا، كان الرئيس التركي يخطب في اجتماع جماهيري من أجل تقديم الشكر على نتائج الانتخابات المحلية فى مدينة داليجا بمحافظة قيريقكالي، حتى إن القنوات التلفزيونية الموالية للنظام قسمت الشاشة إلى نصفين، أحدهما لخطبة أردوغان، والثاني لنقل جهود انتشال جثث الضحايا.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن عدم إحساس أردوغان بآلام شعبه استفز المعارضة التركية، فخرج نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن إسطنبول جورسال تكين، ليكتب عبر حسابه الخاص بموقع تويتر، تعقيبا على حديث أردوغان: ارتفع عدد الذين فقدوا حياتهم في فان في الدقائق التى كتب فيها حزب العدالة والتنمية هذه التغريدة، إلى 38 شخصًا. فلتتوقفوا عن ممارسة السياسة، ولتهتموا بهموم الأمة.

وأبدي أيضًا المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، فايق أوزتراك، رد فعل على حسابه الخاص بموقع تويتر، على وسائل الإعلام التى قسمت الشاشة إلى نصفين أثناء البث المباشر لكارثة الانهيار الجليدي، من أجل بث حديث أردوغان، قائلًا: على جانب من الشاشة يوجد التنازع من أجل البقاء في الانهيار الجليدي في فان، وفى الجانب الآخر يوجد الاجتماع الجماهيري لرئيس حزب العدالة والتنمية من أجل تقديم الشكر على نتائج الانتخابات المحلية فى مدينة داليجا بمحافظة قيريقكالي التركية، تركت الشاشات كارثة الانهيار جانبًا، ونقلت بثًّا مباشرًا للاجتماع الجماهيري لأردوغان..سأترك التعليق للأمة.