بيت بوتيجيج يخرج من السباق الديمقراطي للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
انسحب بيت بوتيجيج مساء الأحد من التنافس في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للحصول على ترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وفقا لاشخاص مقربة من حملته.
وذكرت وكالة انباء بلومبرج أن الطريق أمام عمدة بلدية مدينة إنديانا الشاب أصبح بعيد المنال بعد نهاية مخيبة للآمال في المؤتمرات الحزبية التمهيدية في نيفادا وساوث كارولينا.
وعلى الرغم من حصوله على عدد مندوبين أكثر من المرشح الأوفر حظا بيرني ساندرز في ولاية أيوا، إلا أن بوتيجيج فشل في الحصول على تأييد الناخبين من غير العرق الأبيض.
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