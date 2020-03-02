محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):
أعلنت إدارة شؤون الصحة والمساواة في برلين في وقت متأخر من يوم الأحد عن تسجيل اول حالة إصابة مؤكدة بفيرس كورونا المستجد بالعاصمة الألمانية.
وتم عزل المريض ويتلقى العلاج الطبي.
وبدأت السلطات في جهود تعقب اثر هؤلاء الذين كانوا على تواصل مع المريض.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا.. تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في برلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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