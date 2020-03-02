ألمانيا.. تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

أعلنت إدارة شؤون الصحة والمساواة في برلين في وقت متأخر من يوم الأحد عن تسجيل اول حالة إصابة مؤكدة بفيرس كورونا المستجد بالعاصمة الألمانية.

وتم عزل المريض ويتلقى العلاج الطبي.

وبدأت السلطات في جهود تعقب اثر هؤلاء الذين كانوا على تواصل مع المريض.