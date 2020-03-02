بانتظار رأي المفتي.. الُحكم على "عشماوي" وآخرين بقضية "أنصار بيت المقدس" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الإثنين، الحكم على 213 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس".

وكانت المحكمة أحالت أوراق 37 متهمًا لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحُكم.

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تنعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين، بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

كما نسبت للمتهمين ارتكاب 54 عملية إرهابية من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، واستهداف عدد من ضباط الشرطة في الأكمنة الأمنية.