الذكرى 11 لتأسيس “أخبار اليوم”.. الغاوي ولمريني وغنام والنايدي يعلقون

تطفئ جريدة “أخبار اليوم”، بحلول شهر مارس، شمعة الذكرى الحادية عشر لتأسيسها، وسط مزيد من التضييق والحصار؛ ورفقة طاقمها الشاب والطموح، تخوض الجريدة وتواجه في كل يوم الصعاب التي تستهدف وجودها وبقاءها، وتمضي منارة تُزين الحقل الصحافي والإعلامي الوطني بشهادة كثير من المثقفين والسياسيين.

في ذكرى التأسيس، ينشر “اليوم 24” تباعا شهادات مثقفين وسياسيين وفنانين، وقد اختلفت مرجعيات أصحابها ورهاناتهم.

الفنان محمد الغاوي: مزيدا من العطاء لجريدتنا الغراء “أخبار اليوم”

يسعدني أن أبارك ذكرى تأسيس جريدتنا العزيزة “أخبار اليوم”. وأغتنم الفرصة لأحيي جميع الإخوة الصحافيين على المجهودات القيمة والعالية التي يبذلونها من أجل إطلاع القارئ والرأي العام على كل المستجدات في مختلف المجالات، بما فيها الثقافية والفنية والسياسية بكل أمانة ومصداقية، كما هو معهود في هذه الجريدة. وأتمنى لجريدتنا الغراء المزيد من العطاء والمزيد من التألق والنجاح. وكل ذكرى وأنتم بألف خير.

المخرج إدريس لمريني: “أخبار اليوم” صحيفة جديرة بالثقة والاحترام

جريدة “أخبار اليوم” المنبر الذي أتابعه، منذ بداياته بشكل يومي. سعيد باستمرار هذا المنبر الحر وأبارك له ذكرى تأسيسه. ولهذه المناسبة أود أن أصرح أن “أخبار اليوم” بالنسبة إلي جريدة كانت وما تزال “معقولة ومنطقية”، وكل ما ينشر فيها هو ذو مصداقية، بدءا من افتتاحياتها وانتهاء بالصفحات الرياضية، مرورا بالصفحات الفنية والثقافية التي طالما تتبعت وواكبت ما يجري في الساحة الوطنية، وتعطي تفسيرات وتوضيحات، وتولي الأهمية لما يستحق. “أخبار اليوم” صحيفة جديرة بالثقة والاحترام دائما.

فريد غنام: “أخبار اليوم” الجريدة الرائعة التي تواكب الفنانين الشباب وجديدهم

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أهنئ جريدة “أخبار اليوم” بمناسبة ذكرى تأسيسها، هذه الجريدة التي كانت دائما تساند الفن والفنان المغربي، أكن لها ولكل الصحافيين بها كل الاحترام والتقدير. وأشكرها وأحييها لأنها تواكب جديد الفن والفنانين وتهتم بجيل الشباب الذي يسعى إلى تطوير نفسه وتقديم فنه بشكل يحترم المتلقي والهوية المغربية، وأنا واحد منهم والحمد لله. جريدة بمهنية عالية تواكب جديدنا الفني وتوصِل أخبارنا لكل متابعينا من القراء. أشكركم وأتمنى الاستمرار وكل الازدهار لكم، ولهذه الجريدة الرائعة.

التشكيلية نجاة النايدي: “أخبار اليوم” رائدة في صنف الصحافة المستقلة

تمتاز جريدة “أخبار اليوم” بجودة الافتتاحيات، وأقصد المقالات الأساسية في الصفحة الأولى بتوقيع أسماء صحفية وازنة تعتمد على التحليل والتقصي والقراءة المعتدلة والمتوازنة.

كما تمتاز جريدة “أخبار اليوم” بالمادة الثقافية التي تخصص لها صفحات يومية ذات حمولة معرفية وازنة تتوزع بين الأدب والفنون والسينما خاصة.

ولا تفوتني هذه المناسبة كي أبلغ كامل الشكر لهيئة التحرير المتميزة المشرفة على جريدة “أخبار اليوم”، والتي تبذل جهدا جبارا بالشكل الذي تكون فيه الجريدة ككل مادة إخبارية وثرية من حيث التقديم والقراءة، فضلا عن الإخراج الأنيق. إضافة إلى ذلك تجد المادة الثقافية ومتابعاتها حيزا وفيرا يُشبع فضول القارئ العام والخاص، بحيث تتنوع المواد بين النصوص التحليلية التي تناقش الأنشطة الفنية والثقافية بصفة عامة، وكذا الحوارات المفيدة والمختارة بعناية.

تبقى جريدة “أخبار اليوم” رائدة في صنف الصحافة المستقلة التي تتخذ فيها مكانتها البارزة بجدارة و استحقاق.