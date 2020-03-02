أكادير.. إطارات مستعملة تتسبب في إندلاع حريق كبير بثكنة عسكرية

علم من مصدر عسكري اليوم الأحد أن حريقا اندلع، أمس السبت، في مخزن يحتوي، في جملة ما يحتوي عليه، على إطارات مستعملة وبعض قطع الغيار في ثكنة على مستوى مدينة أكادير.
وأوضح المصدر أن الحريق، الذي لم يخلف أي أضرار بشرية، شب حوالي الساعة الواحدة والنصف زوالا، وتمت السيطرة عليه وتطويقه حوالي الساعة الثالثة عصرا، وذلك بفضل تدخل مصالح مكافحة الحرائق بالثكنة ورجال الإطفاء من الوقاية المدنية.
وأضاف المصدر أن جميع الوسائل اللازمة في الثكنة عبئت لإخماد النيران، مشيرا إلى أن أعمدة الدخان الأسود الكثيفة التي تصاعدت جراء الحريق مصدرها الإطارات المستعملة وبعض قطع الخردة.
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