“كلاسيكو الأرض”.. الريال “يتغلب” على برشلونة و”يخطف” الصدارة

نجح فريق ريال مدريد في ضرب عصفورين بحجر واحد، حينما تغلب على الغريم التقليدي برشلونة في مباراة “الكلاسيكو” لحساب فعاليات الجولة الـ 26 بهدفين دون مقابل، وخطف الصدارة من الفريق الكتالوني.

ويعود الفضل في فوز فريق العاصمة الإسبانية لمهاجمه الشاب فينيسيوس، الذي نجح في توقيع هدف الأول في الدقيقة 71، والشاب ماريانو الذي ضاعف الغلة في الأنفاس الأخيرة من المواجهة، التي خولت للريال “خطف” الصدارة من الغريم الكتالوني،.

وينفرد الريال، بعد تجاوزه عقبة الفريق الكتلاني، بصدارة الترتيب المؤقت لدوري الجارة الشمالية للمغرب بما مجموعه 56 نقطة، جمعها من أصل 16 انتصارا، 8 تعادلات، في وقت مني فيه بالهزيمة في مناسبتين.

في المقابل، تراجع برشلونة إلى المركز الثاني برصيد 56 نقطة، بعدما حصد الهزيمة الخامسة في الدوري، مقابل 17 انتصارا، و4 تعادلات.