كلاسيكو الأرض: ريال مدريد يهزم برشلونة بثنائية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألحق ريال مدريد الخسارة بضيفه برشلونة بهدفين مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الـ26 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وأحرز هدفا ريال مدريد كل من اللاعبين فينسيوس جونيور وماريانو دياز.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 56 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد برشلونة 55 نقطة وهو يحتل المركز الثاني.

مجريات المباراة:

أول تهديد في المباراة، جاء من الفرنسي كريم بنزيمة، في الدقيقة 6، حيث وصلت له الكرة في منطقة الجزاء وسدد بقوة أعلى مرمى تير شتيغن.

وجاء أول رد من برشلونة في الدقيقة 21، حيث تلقى أنطوان غريزمان كرة عرضية أرضية من زميله جوردي ألبا في منطقة جزاء الريال، لكنه سددها بقوة زائدة لتعلو مرمى تيبو كورتوا.

وواصل ريال مدريد محاولات التسديد من خارج المنطقة، وهذه المرة عبر توني كروس في الدقيقة 28، والذي تلقى تمريرة من بنزيمة وسدد أعلى مرمى تير شتيغن.

وتصدى كورتوا لتسديدة ضعيفة من ميسي في الدقيقة 30.

وتألق كورتوا في التصدي لانفراد من البرازيلي آرثر ميلو في الدقيقة 34، حيث تصدى للكرة وحولها إلى ركنية.

وأرسل البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، تسديدة من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها الحارس تير شتيغن بسهولة في الدقيقة 37.

وكاد ميسي أن يُسجل هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 38، بتسديدة قوية من داخل المنطقة، لولا تألق الحارس تيبو كورتوا.

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وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين القطبين.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول إيسكو تهديد مرمى الكاتالونيين، بتسديد صاروخية على حدود منطقة الجزاء، تألق الحارس الألماني تير شتيغن في التصدي لها وحولها إلى ركنية في الدقيقة 55.

وتألق بيكيه في إنقاذ برشلونة من الهدف الأول، حيث سدد إيسكو كرة رأسية في الدقيقة 60، نجح بيكيه في تشتيتها من على خط المرمى.

وأهدر بنزيمة فرصة خطرة للتسجيل، حيث تلقى عرضية من زميله ألبا، وسدد على الطائر، لكن مرت التسديدة بجانب القائم الأيسر للحارس تير شتيغن في الدقيقة 63.

وقرر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة، الدفع بمارتن برايثوايت بدلا من أرتورو فيدال.

ومن أول كرة حصل عليها البديل، انطلق وسدد كرة قوية لولا سيرجيو راموس، لوقع الدانماركي على أول أهدافه بقميص البلوغرانا في الدقيقة 70.

ونجح فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 71، حيث انطلق على الطرف الأيسر وسدد كرة اصطدمت ببكيه وسكنت شباك تير شتيغن.

وواصل سيتين تغييراته، بإشراك إيفان راكيتيتش وأنس وفاتي بدلا من آرثر ميلو وغريزمان.

وحاول بيكيه تسجيل هدف التعادل لبرشلونة، حيث حصل برشلونة على ركلة حرة غير مباشرة، وصلت الكرة في المنطقة إلى بيكيه الذي سدد بالرأس أعلى مرمى كورتوا في الدقيقة 82.

ودفع زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، بأولى أوراقه بإشراك لوكا مودريتش على حساب إيسكو، ثم لوكاس فاسكيز بدلا من فالفيردي، وأخيرًا ماريانو دياز بدلا من بنزيمة.

ونجح البديل ماريانو دياز في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد بعد ثواني من مشاركته في الدقيقة 92، حيث انطلق على الطرف الأيمن، وتوغل في منطقة الجزاء وسدد مباشرة في شباك تير شتيغن، ليؤمن النقاط الثلاث للميرنغي.