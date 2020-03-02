ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 10

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء الأحد، عن ارتفاع عدد المصابين في فيروس كورونا المستجد إلى 10، بعد تشخيص ثلاث إصابات جديدة، لشخصين تواجدوا في إيطاليا وعادوا إلى البلاد يوم الخميس الماضي، وثالث كان على اتصال مباشر مع أحد المصابين.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم تشخيص حالة فردين من عائلة واحدة من سكان جنوب البلاد، عادوا إلى البلاد يوم الخميس الـ27 من شباط/ فبراير الماضي، من رحلة سياحية في إيطاليا، بتلقيهم العدوى وإصابتهم بالفيروس.

وأوضحت أن المصاب الثالث (العاشر في البلاد)، هو شاب من سكان "أور يهودا" كان على اتصال مباشر مع أحد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كوفيد- 19.

وأكدت الوزارة أن الإصابات الثلاث الجديدة تعاني من أعراض خفيفة للفيروس المتفشي، مشددة على أنه تم نقلهم إلى الحجر الصحي في المستشفى تحت مراقبة الفرق الطبية المختصة.

وطالبت الوزارة المواطنين الذين وصلوا إلى البلاد على متن رحلة شركة "إل عال" الإسرائيلي رقم LY290 القادمة من إيطاليا يوم الخميس الماضي، بالعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يومًا.

كما طالبت الوزارة جميع العائدين من إيطاليا بدءًا من تاريخ 13 شباط/ فبراير الماضي، بالدخول إلى الحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما من تاريخ عودتهم إلى البلاد.

وأوضحت الوزارة أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد وصل بذلك إلى 10 حالات، وجميعهم (باستثناء الحالة العاشرة من أور يهودا) جاؤوا من الخارج، ولم تنتقل لهم العدوى داخل إسرائيل، ووصفت حالتهم الصحية بأنها "جيدة ومستقرة".

Advertisements

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة أن 5 آلاف و630 إسرائيليا يخضعون للحجر الصحي، على خلفية الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته القناة 12 الإسرائيلية أن "الأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي سيصوتون في الانتخابات، الإثنين، في مراكز اقتراع خاصة بهم". ودعت الإسرائيليين إلى التوجه للمشاركة في الانتخابات "بدون أي خوف".

والسبت، قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن وزارة الصحة وجهت بإقامة منشأة ثانية للحجر الصحي، تحسبا لتفشي الفيروس. وأفادت القناة بأن مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، بدأ بإقامة منشأة معزولة، استعدادا لوصول مرضى كورونا.

وحتى الآن، لا يوجد لدى إسرائيل سوى منشأة حجر صحي واحدة، في مستشفى "شيبا" في "تال هشومير" في منطقة "رمات غان" قرب تل أبيب.

وتزداد المخاوف في إسرائيل من تفشي "كورونا" خلال الانتخابات العامة المقررة، الإثنين.

والثلاثاء، أعلنت المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، أورلي عدس، تخصيص مراكز اقتراع للخاضعين للحجر الصحي، على خلفية الاشتباه في إصابتهم بكورونا.